Simunas saab mängida kettagolfi

"Ilma sellise vägeva kogukonnata poleks me nii head parki Simunasse saanud," ütles raja teostaja Tommy Markus. Ta rääkis, et maaalaga käidi tutvumas mitu korda, võeti arvesse kitsendused ja üheskoos Simuna kogukonnaga suudeti luua parim võimalik rada. Ta märkis, et pargi kujundamisel mängis suurt rolli erinevate viskestiilidega arvestamine. "Mitmekesisus on ka see, mis inimesed rajal hoiab ja neil nii vajalikku liikumisharjumust kujundab," nimetas ta.