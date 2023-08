Grossi poekett täieneb sel aastal kuue kaupluse võrra

OG Elektra omanik Oleg Gross ütles, et nüüd tuleb Lihula poe jaoks projekt teha ja kaupluse valmimine sõltub paljuski riigiametite menetlemise kiirusest. "Hea näide on plaanitav Sõmeru laiendus. Transpordiametiga saime asjad korda, aga regionaal- ja põllumajandusministeeriumist oleme kooskõlastust oodanud juba mitu aastat. Poodi plaanitakse põllumaale, kuid see oli volikogu ühehäälne otsus ja nüüd superministeeriumis seatakse kohalike otsus kahtluse alla," jutustas Gross, miks Sõmeru projekt on venima jäänud.