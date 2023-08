Taliviljad aitavad teraviljakasvatajaid vee peal hoida

Lepiku Agro OÜ juhatuse liige Karl Kippel ütles, et tema 300 hektaril haritavatel põldudel on olukord seinast seina. "Päris ühe puuga ei saa lüüa, aga võiks öelda, et pigem on ikka kesine aasta. Hiljuti arutasin ühe põllumehega ja midagi sarnast oli 2018. aastal. Need, kes on oodanud head saaki ja võtnud endale palju kohustusi, neil võib küll keeruline aasta tulla," rääkis Kippel, kelle sõnul on põllumehed varasemast õppinud ja külvanud rohkem talivilja.