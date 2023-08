Targa linna tippkeskus ootab konkursile ideid

TalTechis asuv FinEsti targa linna tippkeskus kogub Eesti linnadelt teavet neid painavate keeruliste probleemide kohta, et koostöös teadlaste ja arendajatega luua nutikaid ja teaduspõhiseid lahendusi. Targa linna ideekonkursile oodatakse Eesti linnade mõtteid hiljemalt 30. septembriks. Seejärel kaasatakse targa linna ja tehnoloogiate eksperdid ning arendajad, et kõige olulisemate ideedega jätkata.

Konkursile oodatakse probleeme, mida on võimalik lahendada kaasaegse tehnoloogia ja teabe abil. Probleemid võivad olla seotud energiasäästlikkuse või kriisideks valmisolekuga, avalike teenuste planeerimise või liikuvusega. "Ideekonkursiga loome silla teaduse ja linnade vahele: linnadelt tuleb kaasaegne ja keeruline väljakutse, teadlastelt moodsal tehnoloogial ja andmetel põhinevad lahendused," selgitas Külle Tärnov FinEsti targa linna tippkeskusest.

Üks oluline eesmärk on ka edendada rahvusvahelist koostööd: katseprojektid võetakse kasutusele Eesti linnades ja partneriteks otsitakse välismaa linnu, kes seisavad samasuguste probleemide ees.

Tegemist on kolmanda targa linna ideekonkursiga, mille eesmärgiks on 2024. aasta novembris alustada nelja olulist katseprojekti. Ideekonkursile on oodatud kõik linnad, hoolimata nende suurusest ja senisest innovatsiooni- ja katseprojektides osalemise kogemusest.