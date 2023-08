Viiskümmend aastat treenerina tegutsenud Riho Rannikmaa tuntuimateks õpilasteks on Kaido Höövelson, keda laiem avalikkus tunneb Baruto nime all, samuti tema poolvend Meelis Höövelson. See võiks olla muinasjutt praegugi, kuid treener ja õpilased on inetul moel tülli pööranud. Tüli taustaks on sajandi alguses maksmata jäänud üürivõlg, mida pole siiani tasutud.