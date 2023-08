Mükoloog selgitab: miks tuleb korjata seeni korvi, mitte kotti

Ta rääkis, et see osa, mille me korvi pistame, on tegelikult vaid imepisike osa suuremast organismist. «Seen ise on mullas, kõdunevas puidus, langenud lehtedes ja okastes,» ütles Dāniele ja lisas, et seene nii-öelda nähtamatu osa ehk mütseel on nagu suur, ruutkilomeetritelaiune ämblikuvõrk. «Kui me seent kuidagi mõjutame, siis me traumeerime seda. Kui korjame viljakehi, siis annab see seenele signaali, et seekord tal paljuneda ei õnnestunud, sestap peame aitama neil eoseid edasi kanda,» kõneles mükoloog.