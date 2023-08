Anu Raud tõi vaibad Vainupeale

Anu Raua näitus "Teeliste vaibad" avatakse pühapäeval, 20. augustil kell 12 Vainupea kabelis. Vainupea külavanema Mario Luige sõnul on tegemist on erakordse valikuga Anu Raua vaipadest, mis on varasemalt ehk vähem tähelepanu saanud.