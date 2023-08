Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaumi sõnul on Hannes Mets Kundas keskkooli lõpetanud ja ise ameti poolest õpetaja. "Loomulikult olen rahul. Ta on pikaajaline juht olnud ametikoolides, kodukandi mees, teab ja tunneb inimesi," rõhutas vallavanem.

Mis ajendas Kunda gümnaasiumi direktoriks kandideerima? "Kuna ma seda tööd veidi oskan, siis mõtlesin, et otsitakse taga ja kuna on veel tervist ja tahtmist, siis paneme dokumendid paika, vaatame, kas on võimalik kandideerida. Oskused on olemas ja kool on kool," rääkis Hannes Mets Virumaa Teatajale.