Kolumn: kultuur ja (suve)elu

Eks suviste teatriprojektide mõtteks peakski olema eelkõige see, et kasutada neid võimalusi, mida talvehooajal pole. Eelistatud on ikka vabaõhuetendused, sest nii mõnegi suvel teatrisaalis toimunud etenduse planeerimata osaks on saanud etenduse peatamine ja õhupuudusest minestanud vaataja pingiridade vahelt välja transportimine. Aga tänu paljudele suveteatriprojektidele on olemas valikuvõimalus, milliseks oma suvine kultuuriprogramm kujundada. Kuigi publikut igatsevad kõikvõimalikud korraldajad, saavutab teater ikkagi enamasti täissaale. Ja suvi pole veel läbi. Augustikuussegi mahub veel esietendusi ja muidugi menukateks osutunud projektide lisaetendusi. Ja need, kel piletit sellel suvel ei õnnestunud saada, loodavad uut võimalust järgmisel suvel. Alati on parim reklaam just tänulik publik, kes head sõna levitab. Õlakehitus küsimusele, et kuidas oli, publikut juurde ei too.