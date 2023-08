Raudteelinna sulnis ja diskreetne sära

Heili Pihlaku sõnul on vaksal märgiline ja atraktiivne hoone ning seal näituste eksponeerimisega on võimalik tõmmata tähelepanu nii majale kui ka linnale. «Inimesed sõidavad jaamahoonest mööda või ootavad perroonil rongi ning neile võib jääda mulje Tapast kui natuke räämas ja mahajäetud kohast, sest võibolla pole raudteeäär just kõige ilusam. Tahame näidata, et meil on väga armas väike linn,» selgitas ta. «Tahame, et ka siit läbi sõitvad inimesed inimesed näeksid rohkem ja kaugemale kui pilk rongiaknast ulatab.»