Pindi Kinnisvara külvab asjatult fosforiidipaanikat

Olukorda lähemalt uurides selgub, et Pindi kinnisvarabüroo on oma hinnangutes pisut ennatlik, kui mitte eksitav. Uue Maa kinnisvarabüroo maakler Margus Punane ütles, et kuuleb taolist väidet esimest korda. "Seoses fosforiidiga pole olnud ühtegi tagasisidet ja isegi mitte kõlakat, ei üheltki kliendilt, ostjatelt, müüjatelt ega maaomanikelt ja nii edasi." Sama kinnitas ka Domus Kinnisvara maakler Iris Öpik.