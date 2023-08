Teisipäeval tuleb kuni 22 kraadi sooja

Öösel on Lääne-Eestis vahelduva, ida pool pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, ida poolsetes maakondades on äikeseoht. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 17 kraadi.



Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul, vastu hommikut läänekaare 2-7, puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Nähtavus on enamasti hea, saju ajal piiratud. Sooja on 14-17 kraadi.