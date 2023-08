Uudistest on läbi käinud, et Leedu alampalk tõuseb järgmisel aastal 10 protsendi võrra, 924 euroni. Praegu on alampalgaks 840 eurot, Eestis aga 725 eurot. Soome seadused küll miinimumpalka sätestanud ei ole, kuid seda võib esineda kollektiivlepingutes ja arvata võib, et Eesti saab siin jälle silmad ette.