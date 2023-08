50 aastat tagasi

Pälsoni sovhoosil on Lammasküla maadel kasvanud päris ilus mais. Viimasel ajal on viljakoristamise kõrval oldudki kibedasti ametis maisi sileerimisega, sest ega öökülmadki enam kaugel ole. Lammasküla lauda juures on 1100 tonni silo hoidlas. 43 hektarilt on mais koristatud. Peaagronoom A. Vettik lausus, et siiani on saadud haljasmassi keskmiselt 400 ts hektarilt.