Maakonnaliini bussijuht tõstis tõukerattaga lapse poolel teel bussist välja

Umbes poolel teel Kundasse pidas juht bussi kinni ning läks Ilme Kase sõnul kõva häälega sõimates poisi juurde. Tõukeratas oli olnud avariiväljapääsu ees. Ärritunud bussijuht käskis lapsel bussist välja minna. Kase sõnul oli poiss üllatunud ja ei saanud aru, miks ta bussist maha peab minema ja oli küsinud, et miks bussijuht siis ei öelnud, et tõukeratas on vales kohas. Naine ei kuulnud, et bussijuht oleks andnud lapsele võimaluse tõukeratas paremini sättida, et sõitu jätkata. "Sealt tuli nagu kuulipildujast," avaldas Kask. Naine kuulis, kuidas bussijuht ähvardas politsei kutsuda. Poiss oli sellega nõus, kuid korrakaitsjatele helistamiseni siiski ei jõutud. Bussijuht oli jätkanud karjumist ja võttis pealtnägija sõnul lõpuks poisil õlgadest kinni ja lükkas ta bussist maha.