Ripsmetehnik ja koolitaja: ripsmepikenduste trend levis kulutulena

Aasta oli 2009 ja Eestisse oli ripsmepikenduste panek just jõudnud. Sigrit Aberthal oli peale gümnaasiumi lõpetamist läinud mõneks ajaks tööle Rootsi. Seal tekkis tal idee hakata ripsmetehnikuks. Ta sai sel aastal ka emaks ning kodus töötamine sobis talle ideaalselt. Ripsmetehnikuks läks ta õppima Tallinnasse. Kursus maksis peaaegu kogu 22-aastase Sigriti palga, 8000–9000 krooni, aga samas tuli ripsmete paigalduse eest tol ajal Rakveres välja käia umbes 4500 krooni. See polnud sugugi odav lõbu. Ent hinnad hakkasid kohe langema, kui teenindajaid juurde tekkis. Sigrit oli Rakveres üks esimesi ripsmetehnikuid. Kas asja vastu huvi tunti? "Hea, et last sain selle kõrval üldse kasvatada," vastas ta. Ripsmepikenduste trend levis kulutulena. Esimesed kolm aastat paigaldas ta ripsmeid kodus, aga kui kodu hakkas tunduma läbisõiduhoovina, asus ta tööle salongi. Seal ta jõudis töötada kaks aastat, sest siis lõi ta 26-aastasena enda brändi Ilu Võlu.