"Me peame Molotovi-Ribbentropi kuritegu ikka ja jälle meenutama, selle olemust ja tagajärgi selgitama. Me ei taha rikkuda nooremate inimeste tuju ega tulevikku. Vastupidi! Just nimelt tulevaste põlvede rahu ja elu nimel peame selgitama, mida selline mõtteviis endaga kaasa toob," sõnas justiitsminister Kalle Laanet.