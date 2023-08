Kindlustamata korteriühistul tuleb kahjud ise kinni maksta

2020. aasta novembris juhtus Vinni vallas Tiigi tn 7 asuvas kortermajas veeavarii. Pööningul lõhkenud soojaveetorust välja voolanud vesi uputas ühe neljakorruselise maja ülemistest korteritest, misjärel otsustas ühistu maja ka kindlustada. Endine korteriühistu juhatuse liige selgitas, et juhtunu oli ootamatu ja ühistu oli omalt poolt hoolduskohustust täitnud. PZU remontis kannatada saanud korteri üle 6000 euro eest ära ja esialgu tundus, et vahejuhtum on lahendatud.