Õppusele Ussisõnad oodatakse osalema ligi 10 000 reservväelast

Toetuse väejuhatuse jaoks algasid ettevalmistavad tegevused õppuseks Ussisõnad juba käesoleva aasta algusest. "Selle aja jooksul on tulnud ette suuri väljakutseid, kuid nendega on varustuspataljoni meeskond seni hästi hakkama saanud," ütles toetuse väejuhatuse staabiohvitser major Tanel Kurisoo ja lisas, et üheks suurimaks väljakutseks on varustuselemendid – nende ettevalmistamine õppusele tulijatele. "Seni on minu meeskond suutnud teha selles osas suurepärast tööd ja ma usun, et nad ei murdu ka järgneva paari-kolme nädala jooksul, mis on ilmselt selle õppuse kõige pingelisemad."