Kohtulugude kajastamine võib osutuda üsna kirevaks ettevõtmiseks

Kõige selle juures on alati olnud olulisel kohal kajastamise delikaatsus ja küsimus, kas avalik huvi kaalub üles eraelu puutumatuse või mitte. Teinekord võib toimetuses niisuguse küsimuse üle arutlemisele kuluda palju aega ja kindluse mõttes käime delikaatsemad juhtumid üle ka Postimees grupi juristiga, et loo avaldamise taga oleks võimalikult põhjalik kaalutlus.

Paraku tekitab kuritegude kajastamine inimestes pahameelt ja oma tegemistest tuleb aru anda karistatutele enestele. "Kuidas sa sinna kohtusse said? Sa rikud eraelu puutumatust. Sa rikud inimeste elusid." Hingetõmbepausil saab otsast kõikidele nendele küsimustele vastata. Kohtusaal on suuremas osas avalik ruum, kuhu saavad minna kõik, kes aga soovivad. Küll on seal mõned protseduurilised reeglid, millega oleks enne istungile minekut end hea kurssi viia.