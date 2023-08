Vajangu koolimajja võib tulla hooldekodu

Esmaspäeva õhtul kogunes Vajangu koolimajja ligi 30 huvilist, et saada selgust hoone tuleviku osas. Ehkki majja mahuks vajadusel 300 last, oli neid lõppenud õppeaastal koos lasteaialastega vaid 21. Päästerõngana visati välja, et osa hoonest võiks kasutada hooldekodu.