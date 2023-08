Rulluisutajad kogunevad nädalavahetusel Viru Rullil

Rakvere rulluisuklubi Bont liikmed kohtuvad trennis kaks korda nädalas: ühel korral Tamsalus ja teisel Rakveres. Kui enne koroonat käis trennides kuni 50 inimest, siis nüüdseks on see arv pea poole võrra vähenenud. Rulluisutamise entusiast Ragnar Tiiter märkis, et sama saatus on kahjuks tabanud enamikku huviringe. Küsimusele, mida siis noored nüüd teevad, ei osanud ta vastata.