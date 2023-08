Juhtkiri: õpetajate järelkasvuga peab tegelema kohe

Arusaadav, et töö on raske, tasu töökoormust ja õpetajatele seatud nõudeid kõrvutades ebaproportsionaalselt väike ning igaüks ei leia lastega ka ühist keelt ega pälvi nende lugupidamist. Paljudes koolides otsitaksegi õpetajaid tikutulega maa alt ja maa pealt. Kuidagimoodi saavad kohad täidetud ja tunnid antud ka. Aga närvikõdi on direktoritel aasta-aastalt järjest rohkem.