Rakvere riigigümnaasiumi teabejuht Kadri Mark ütles, et mõned õpetajad on koolist lahkunud, kuid suve jooksul jõuti kohad uuesti täita. Kusjuures tänavust õppeaastat alustatakse paremas seisus kui mullust: need õpetajad, kes eelmisel aastal lisakoormusega töötasid, said abiväge.