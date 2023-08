Projekti koostajad on ennast tutvustanud nii: "Oleme Rakvere riigigümnaasiumis töötavad aineõpetajad, kelle südameasjaks on keskkonna ja maailmaharidusega seotud teemad. Otsime ja loome üheskoos võimalusi erinevate õppeainete lõimimiseks, et aidata noortel mõista maailma terviklikkust ning mõtestada oma rolli maailma kujundamisel."