Haljala vallavanem Anti Puusepp selgitas, et kultuuri- ja vabaajakeskust luues oli juba algselt eesmärgiks, et juht oleks vähemalt ühes asutuse tegevusvaldkonnas oma ala asjatundja. "Ainaril on tugev spordivaldkonna taust mitmest omavalitsusest ja ka maakonna spordiliidu vedamisest," kommenteeris vallavanem ning lisas, et Sepnikul seisab ametisse asumisel ees suur väljakutse asutus sisuliselt käivitada.