Märgi oma selle suve lemmik supluskoht Eesti kaardile

"Üleskutse eesmärk on julgustada inimesi meie kaardirakendusi kasutama, aga samuti anda Eesti inimestele kaardi näol praktiline ja mugav vahend uute supluskohtade avastamiseks ja enda lemmikute teistega jagamiseks," sõnas Maaameti ruumiandmete büroo peaspetsialist Ann Rehemaa. "Eestis on nii palju piltilusaid järvekesi ja metsikuid randu, et minu jaoks on suviti uute ujumiskohtade leidmine juba omaette hasart. Samas on kaardilt vahva näha ka seda, millised veekogud või rannad on paljude lemmikud, seega tasub enda "knopka" kaardile panna ka siis, kui keegi on sinu lemmiku juba ära märkinud."