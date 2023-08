"Suure rõõmuga teatan, et hariduspreemiate riiklik komisjon on põhjalike arutelude tulemusel valinud CADrina IT- ja nutifestivali aasta haridustegu kategoorias kolme nominendi hulka," ütles haridus- ja teadusminister Kristiina Kallas Kadrina Keskkoolile saadetud kutses õpetajate galale.

Kuuldus väärikast märkamisest tõi kuhjaga elevust kogu meeskonnale. "Olen väga rõõmus, et meie suurt tööd on märgatud," kinnitas CADrina peakorraldaja Kristi Aimla-Maripuu. "2023. aasta CADrina sai teoks tänu ägedatele Kadrina Keskkooli õpilastele ja töötajatele ning lahketele toetajatele. Tunnustus, et CADrina kolme parima aasta haridusteo hulka on arvatud, kuulub neile kõigile!"