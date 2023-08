Väike-Maarja valla üldplaneering jõudis vaidluse tulemusel rahandusministeeriumisse

Kirgi kütnud vaidlus tuulikuparkide rajamise osas ei taha veel vaibuda, sest üldplaneeringu arutamisel ei leitud kompromissi ka sel teisipäeval toimunud kolmepoolsel kohtumisel. Kokkusaamisel osalesid Väike-Maarja vallavalitsuse ja rahandusministeeriumi esindus ning üldplaneeringule vastuseisjad. Nüüd peab rahandusministeerium ise asjas seisukoha kujundama ja selleks on neil aega 30 päeva.

"Ma loodan, et rahandusministeerium suudab 30 päevaga selgeks saada, kas on vaja üldplaneeringut täiendada või mitte. Sellest sõltub kas potentsiaalsed arendajad, kes tuulikuid tahavad meie valda rajada, alustavad detailplaneeringu taotluste esitamisega või mitte," rääkis Kesküla, kes loodab, et pikk üldplaneeringu protsess saab lõpuks sel aastal läbi ja dokument kinnitatakse ka volikogus.