Võsul alustab kooliteed rekordarv kooliuusikuid

Haljala valla kommunikatsioonijuht Kent Kerner rääkis, et augusti lõpu seisuga on Võsu koolis esimesse klassi minemas 16 õpilast, arv võib aga veel muutuda, kuna mõned avaldused koolikoha saamiseks on lahtised. Eelmise aasta 1. septembril läks Võsul kooli esimesse klassi seitse õpilast, 2021. aastal oli neid viis. Kokku alustab Võsul kooliteed tänavu 78 last, mullu ja tunamullu olid need arvud vastavalt 76 ja 75.