Ühtekokku hinnatakse meil pesitsevate must-toonekurgede paaride arvuks 100 kuni 200. Need vähesed paarid on ükshaaval jagunenud Eesti suuremate metsaalade piirkondadesse ning sinna satume harva, mistõttu ka kohtumised must-toonekurgedega looduses on väga juhuslikku laadi. Õnneks on Lääne-Virumaalgi kohati must-toonekurele sobivaid metsaalasid ning mõned paarid on siin alati pesitsenud, ehkki näinud on neid vähesed.