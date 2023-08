Kolumn: õnn või vabadus

Õnn ja vabadus. Esmapilgul ei peaks siin mingit vastuolu olema. Ainult vaba inimene on õnnelik, ainult õnnelik inimene on vaba. Ideaalis oli see küll kunagi nii, aga enam mitte. Ajaloolane Yuval Harari kirjutab ühes oma raamatus meid üsna lähiajal ootavast õnnelikust tulevikust. Nimelt lasevad inimesed naha alla paigaldada kiibi, mille abil saab pidevalt jälgida kehas toimuvaid füsioloogilisi protsesse ja andmete põhjal registreerida vähimadki hälbimised normist. Sedasi muutub ka kõige hullemate haiguste, näiteks vähi, avastamine väga kergeks. Patoloogiad kõrvaldataks nii varases staadiumis, et see oleks valutu, odav ja tõhus. Milline perspektiiv pikendada tunduvalt valude ja haigusteta ehk siis õnnelikku elu!