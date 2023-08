Nädala kaja: rege rauta suvel, vankrit talvel

Hoopis keerulisem seis on aga põllumeestel. Tänavu mängis ilmataat tõelise vingerpussi. Teravilja kasvamise perioodil siras taevas päike ja nüüdsel koristusajal sajab hoovihma. Põllumeestega rääkides selgus, et ehk õnnestub osa rapsipõlde veel oktoobris ära koristada, aga siis hoitakse taas hinge kinni, et ilmaga veaks. Mullu sügisel raputasid väetisehinnad tervet sektorit ja oli neid, kes võtsid suuremaid riske. Vaikselt jõuab kätte tasumise tund, aga põllumajandus pole niikuinii ühe hooaja sport.