«Meile on antud selles elus võimalus olla maamärgi taastaja. Ja me oleme proovinud seda ülesannet väärikalt ellu viia. Me ei olnud sugugi kindlad, kas me oleme ettevõtmise kõrgusel. Pigem oli kartus, sest ülesanne oli väga suur,» rääkis Muuga mõisa omanik Tarmo Noodla mõisa trepil külaliste kätt surudes.