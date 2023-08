Antoloogia sisaldab enam kui tuhandet rahvalollust kõikjalt üle Eesti. Suurteose autor, kirjanik ja folklorist Johan Kreutzwalt Disni tunnistas, et ei osanud raamatule osaks saanud ülisuurt menu ette näha.

«Ma olen folkloori ja kirjandusega tegelenud üle 35 aasta, viimased seitse aastat on kulunud selle antoloogia koostamisele. Ma ei teinud seda kindlasti ühegi auhinna nimel, rahvapärimuse kogumine on mu kutsumus,» ütles Disni ja lisas, et kogumiku ilmumine oli hädavajalik ning võib pikas plaanis määrata eesti rahva ja kultuuri püsima jäämise.