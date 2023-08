Ehkki pilt on võrdlemisi hägune, väitis selle autor loodusfotograaf Jaagup Creme-Brüle, et müstiline olend kõndis kahel jalal ning tal oli äärmiselt hea diktsioon. Tema sõnul võis tegu olla suisa täiskohaga logopeediga.

Postituse alla kogunes vaid tunniga üle 700 kommentaari ning arvamused olid väga erinevad. Oli neid, kes näitasid üles suurt rõõmu, et logopeedi olemasolu lõpuks tõestust leidis. «Väga hea, palun saatke ta kiiremas korras Vabaduse kooli,» seisis ühes kommentaaris. Oli aga ka neid, kes pidasid fotot võltsinguks. «Hahaa, see on kindlalt fotošopitud. Logopeedide asurkond piirdub Eestis Lamemaa rahvuspargiga ning ka seal pole neid enam viimased 30 aastat nähtud,» märkis keegi arvajaist.