Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Lõppev nädal algas järsu ilmamuutusega. Augustikuu kohta ebatavaline kuumus asendus üleöö sügisese jahedusega. Hoovihmasabinad panevad kiruma põllumehi, kes viljakoristusega usinad ei olnud. Need kaksteist majandijuhti, kellel terad salves, aga muhelevad. Leivaviljaseeme tuleb mulda panna, ja on hea, kui niiskust tuleb. Algas ju sellel nädalal massiline rukkikülv. Esmaspäeval oli Hulja sovhoosi klubis koos rajooni naisaktiiv. Muude teadasaamiste kõrval nähti majandis mõndagi head. Silmale pakuvad rõõmu uus kontor-klubi ja heakorrastus. Tuli ju Hulja sovhoos vabariigi põllumajanduslike ettevõtete vahelisel heakorravõistlusel kolmandale kohale ja majandile anti kolmas preemia. Koolimajad on täis siginat-saginat. Esimene koolipäev on ukse ees ja õpikute müük käimas. Päikesepruunid, kosunud lapsed kannavad koju raamatu- ja vihikupakke. Ostetakse vormirõivaid ja -mütse. Tore on vaadata neid asjalikult toimekaid lapsi.