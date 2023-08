Terviseamet soovitab riskirühmadel end koroona vastu vaktsineerida

"Soovitame eakatel ja riskihaigustega inimestel, kel on siiski oht raskelt haigestuda, end sel sügisel COVID-19 vastu vaktsineerida," ütles Oona. "Tõhustusdoose enam ei loendata ja COVID-19 läbipõdemine on võrdsustatud ühe doosiga. See on kooskõlas ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitustega ja erinevate riikide praktikaga."