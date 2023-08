Pühapäev on pilvine, uuel nädalal võib taas minna soojaks

Pühapäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Pärastlõunal edela poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaaretuul 2–7 m/s. Pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis läänekaarde, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 18–24 kraadi.



Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2–7 m/s, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Lainekõrgus on kuni 0,6 meetrit. Sajab hoovihma, kuid õhtul sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 20–22 kraadi.



Ööl vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Hommikul pöördub tuul idakaarde ja tugevneb 3–8, puhanguti 11 m/s. Sooja on 12–18 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves, Ida-Eestis aga selgimistega ilm. Vihmasadu levib Liivi lahe ümbrusest ja saartelt põhja-kirde suunas üle maa. Esineb äikest ja kohati on sadu intensiivne. Tuul tugevneb 6–12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Pärastlõunal pöördub saartelt järk-järgult loodesse ja läände ning tugevneb veelgi 9–15, puhanguti kuni 23 m/s. Sooja on 17–24 kraadi.



Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab peamiselt Põhja- ja Ida-Eestis vihma, on äikeseoht. Pärast keskööd esineb kohatisi vihmahooge. Tuul pöördub kõikjal järk-järgult läände- ja loodesse 5–11, puhanguti 15, rannikul 9–14, puhanguti kuni 21 m/s. Pärast keskööd hakkab saartelt alates tuul nõrgenema. Sooja on 12–17 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.