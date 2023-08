Linnuses peeti õudselt vahvat pidu

Õuduste ööd peeti linnuses juba 13. korda ning üritus on kasvanud suuremaks. Linnuse direktor Andrus Eesmaa kiitis nii Mystica tantsutrupi tuletantsijate kui üheksa meetri kõrgusele tõmmatud tasakaalulindil tulega mänginud Tauri Vahesaare esinemisi. Ainult helendavaid kummitusponisid oleks võinud õhtuhämaruses veel enam ringi liikuda, möönis Eesmaa. "Plats oli pime ja nad toimisid. Võibolla oleks võinud neid seal rohkem olla, aga need inimesed, kes ponide sees olid, pidid tegema ka teisi asju üritusel. Eks me järgmine aasta teeme paremini."