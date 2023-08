Esmaspäev tuleb heitliku ilmaga, edasi kisub soojaks ja sajuseks

Augusti viimastel päevadel kerkivad päevased õhutemperatuurid paiguti 25–26 kraadini, kuid arvestada tuleb ka vihmasadude ja äikesevõimalusega.



Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 5–10, puhanguti 15 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Sooja on 9–14, rannikul kuni 16 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul hõrenevad nii pilvisus kui ka sajuhood. Puhub valdavalt läänekaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.



Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Pärast südaööd sajab kohati hoovihma. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul järk-järgult idakaarde ja tugevneb hommikuks 3–9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 11–16 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest ning sadu võib olla intensiivne. Puhub ida- ja kagutuul 5–10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 19–26 kraadi.