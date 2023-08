Politsei ehmatas läänevirukat ekslikult menetlusega

Esialgu kõik justkui klappis. Väärteomenetluses olid mustvalgel kirjas Jani täisnimi ja isikukood, kuid elukohana märgitud Paldiski. Tagantjärele mõtiskledes ilmnes, et 40-aastane mees viibis ka ise 4. augustil Tallinnas, kus väidetav rikkumine toime pandi. "See vist panigi põdema ja läbi mõtlema terve päeva teekonda tol päeval, et kus sai käidud ja kus see rikkumine võis esineda," jutustas Jan.