TAI kutsub taas üheks kuuks alkoholi tarbimisharjumusi muutma

TAI soovitusel on mõneks ajaks alkoholist loobumine kasulik, sest lisaks tervisenäitajate paranemisele suureneb enamasti inimese energiatase, paraneb motivatsioon ja järjepidevus, vabaneb ajaressurss ning kasvab enesega rahulolu. Isegi ainult üks alkoholivaba kuu võib seeläbi enesetunnet ja elukvaliteeti märkimisväärselt parandada.

Mullu aasta lõpus tehtud uuringu "Elanike hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest" tulemustest selgus, et 31% vastajatest on viimase 12 kuu jooksul seadnud alkoholi tarvitamisel enda jaoks sageduse ja/või koguste piiranguid ning 22% on pidanud teadlikult alkoholitarvitamises pikema pausi.