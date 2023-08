Pahnimäe asfaltbetoonitehase reostunud pinnast hakatakse puhastama

Kuna tehase territoorium on jätkuvalt kasutuses, tuleb sealne pinnas puhastada seda välja kaevamata ning ära viimata. Töövõtjad viisid läbi katsed, et selgitada välja sobivaim meetod pinnase puhastamiseks ja kõige paremaid tulemusi näitasid bioloogilised ja keemilised puhastusmeetodid. Maves OÜ projektijuht Artto Pello täpsustas, et saasteainete sisaldust vähendatakse maasiseselt, kasutades kombineerituna mikrobioloogilist lagundamist ja keemilist oksüdeerimist.