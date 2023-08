Hoolekandeteenuste asenduskodu suleb uksed

AS-i Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Liina Lanno sõnul sulgesid nad augustis viimase suure erihooldekodu täiskasvanutele ja psüühilise erivajadusega kliendid elavad nüüd kogukondades väikestes kodudes. "Õnneks toimus sarnane muutus laste jaoks juba aastaid tagasi – peresid toetavaid teenuseid on rohkem, lapsi saadetakse asenduskodudesse vähem. Kui see vajadus tekib, jäävad lapsed võimalikult kodu lähedale, et sidemed perekonnaga säiliks. Tänu sellele ei ole Rakvere asenduskodusse olnud vajadust lapsi juurde suunata ning saame sel erihoolekande reorganiseerimise aastal sulgeda ka meie ettevõttele pikast ajaloost kaasa tulnud asenduskodu."