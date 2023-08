Täna lõppes Arvo Pärdi nimelise muusikamaja riigihange

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul hinnatakse järgmisena pakkumuste vastavust hankes kehtestatud tingimustele. "Enne ei ole võimalik rohkem informatsiooni avalikustada. Pakkumuste vastavuse hindamise järgselt saab linnavalitsus välja kuulutada riigihanke võitja ja seejärel sõlmida võitjaga ehitustööde peatöövõtulepingu. Tegemist on kindlasti väga mahuka ehitusprojektiga, mis samas on ka märgiliselt ajalooline ja mitmes mõttes oluline ning väärikas. Siiralt loodan, et vastavuskontroll sujub kenasti ja saame peagi jagada uudist, et on võimalik lepingusse minna," märkis Varek.