Eesti Raudtee uuendab elektrirongide kiiruse tõstmiseks kontaktvõrku

AS Eesti Raudtee avaldas hanke, mille tulemusena on plaanis täielikult uuendada raudtee kontaktvõrk Lagedi jaamast Aegviidu jaamani. "Praegune kontaktvõrk ei vasta raudtee elektrifitseerimise projekti nõuetele, kuna on ehitatud 70-ndatel ja 80-ndatel aastatel. Tegemist on küll toimiva, kuid üha enam hooldamist ning remonti vajava taristu osaga. Vana kontaktvõrgu piirkonnas võivad elektrirongid liikuda maksimaalselt vaid 120 km/h, kuid uues võrgus on rongidele lubatud kiirus 160 km/h," kommenteeris AS-i Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juht Andrus Alas.