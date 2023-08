Politsei kinnitusel on juba märgata, et kooliõpilased liiguvad maakodudest taas linnadesse ning tänavatel on varasemast enam kergliiklejaid. Teiste hulgas tõukerattajuhid ja seetõttu tuletab politsei kooliaasta eel meelde, et alla 16-aastane tõukerattajuht peab kandma kiivrit.