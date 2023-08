Hea sõit Paide rallil tugevdas enne otsustavat etappi Jaspar Vaheri edu juunioride meistrisarjas

Kui kahel esimesel katsel oli 0,4 sekundilise vahega parem Jürgenson, siis kolmandal oli omakorda kiirem Vaher, samuti 0,4 sekundiga. "Tegime enne päeva viimast katset nalja, et sõidaks nüüd vahe täpselt nulli, kuid päris uskumatu, sest ka sellel pikal 28 kilomeetrisel katsel oli meil vahe vaid 0,8 sekundit. See näitab, et noored on mingis mõttes väga ok tasemega, sest ka kõik teised ju olid väga ok kiirusega," rääkis Romet Jürgenson avapäeva järel autospordiliidu pressiteenistusele.