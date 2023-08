Jalgpalliliiga liidriga vahe suureneb, võitlus teise koha eest tõotab tulla ülimalt põnev

Kogu Eesti jalgpallipüramiidi neljanda taseme võistlustel osaleb kokku 28 meeskonda, kes on jaotatud kahe piirkonna järgi. Põhja/Ida piirkonda kuuluv Tarvas on seni peetud 16 mänguga kogunud 37 punkti, mis annab neile tabelis teise koha. Sellega edenetakse üleminekumängudele jõudmise kursil, kus esiti kohtutaks Lõuna/Lääs piirkonna teise koha tiimiga ning seejärel Esiliiga B kaheksanda koha omanikuga. Nende mängude võitja kindlustaks endale tulevaks hooajaks koha Esiliiga B-s.

Hooaeg algas rakverlastele hästi – esimesest seitsmest mängust võeti seitse võitu. Siis aga tabas meeskonda väike vigastuste laine, mis küll oluliselt tulemusi ei mõjutanud, kuid oma ühelt suurimalt rivaalilt Jõhvi FC Phoenix-ilt tuli siiski vastu võtta valus 0:4 kaotus. Enne kuu aja pikkusele suvepausile minekut, saadi tabelisse teinegi ootamatu kaotus, kui alla vannuti liigatabeli keskmikule FC Tallinna U21 satsile. Peatreener Tarmo Rebase sõnul on kaotused mängu paratamatu osa, kuid põhjused ei pruugi alati välja paista. "Amatöörjalgpall on selline, et kui 2-3 põhivenda on puudu on kohe probleemid," sõnas treener.